Карпукас о хет-трике Батракова «Спартаку»: «Ему нужно давать «Золотой мяч». Сумасшедший футболист»

Артем Карпукас заявил, что Алексей Батраков заслуживает «Золотой мяч».

В субботу «Локомотив» дома обыграл «Спартак» (4:2), Батраков сделал хет-трик и с шестью голами в четырех играх возглавил таблицу лучших бомбардиров Мир РПЛ .

«Батракову нужно давать «Золотой мяч ». Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, все есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше.

Остерегаем ли от звездной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. Леша разберется сам», – сказал полузащитник «Локомотива ».