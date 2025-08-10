Карпукас о хет-трике Батракова «Спартаку»: «Ему нужно давать «Золотой мяч». Сумасшедший футболист»
Артем Карпукас заявил, что Алексей Батраков заслуживает «Золотой мяч».
В субботу «Локомотив» дома обыграл «Спартак» (4:2), Батраков сделал хет-трик и с шестью голами в четырех играх возглавил таблицу лучших бомбардиров Мир РПЛ.
«Батракову нужно давать «Золотой мяч». Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, все есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше.
Остерегаем ли от звездной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. Леша разберется сам», – сказал полузащитник «Локомотива».
