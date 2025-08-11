Агент Миранчука о том, что Антон был в запасе 2 матча: «Я бы не связывал это с каким-то переходом. Это просто решение тренерского штаба «Сьона»

Агент Антона Миранчука высказался о возможном уходе игрока из «Сьона».

Ранее российский полузащитник провел на скамейке запасных два матча подряд. Швейцарский клуб заявлял об интересе к Антону со стороны московского «Динамо».

– Тот факт, что Миранчук два матча подряд оказывается на скамейке запасных, как‑то связан с тем, что Антон может покинуть «Сьон»?

– Я бы не связывал это с тем, что может случиться какой‑то переход. Скорее, это просто решение тренерского штаба. Они посчитали, что на данный момент другие ребята выглядят получше. Я думаю так.

– Может ли Антон больше не сыграть за «Сьон»?

– Такой информацией точно никто обладать не может – ни я, ни кто‑то другой со стороны. Наверное, это все‑таки зависит от тренерского штаба. На этот вопрос нет ответа, – сказал агент Владимир Кузьмичев .

