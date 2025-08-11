Антон Миранчук провел в запасе «Сьона» 2-й матч подряд. Хавбек может перейти в «Динамо»

Антон Миранчук провел в запасе «Сьона» второй матч подряд.

В воскресенье 29-летний хавбек сборной России просидел на скамейке в матче чемпионата Швейцарии с «Янг Бойз» (0:0), а неделей ранее не вышел на игру с «Лугано» (4:0).

В текущем сезоне Миранчук провел лишь один матч – 25 июля с «Цюрихом» (3:2).

Ранее президент «Сьона » Кристиан Константин рассказал об обсуждении возможного трансфера полузащитника с «Динамо ».