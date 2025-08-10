Максименко о том, не пора ли «Спартаку» разозлиться на свои результаты: «Мы злы»
Александр Максименко ответил на вопрос журналиста после игры с «Локо» (2:4).
– Можешь как капитан взять на себя ответственность, собрать команду и произнести речь в раздевалке перед игрой с «Зенитом», о том, что надо что-то менять?
– Могу.
– Не пора ли «Спартаку» разозлиться на свои результаты?
– Мы злы, – сказал вратарь «Спартака».
