Максименко о «Спартаке»: «Команда готова биться за Станковича. Будем пытаться исправить ситуацию»
Александр Максименко высказался о слухах о возможном увольнении Деяна Станковича.
«Команда готова биться за Станковича. И мы бьемся. Будем выходить и пытаться исправить ситуацию», – сказал вратарь «Спартака».
В четырех матчах Мир РПЛ «Спартак» набрал 4 очка и занимает 11-е место в таблице.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
