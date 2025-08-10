Максименко о «Спартаке»: «Команда готова биться за Станковича. Будем пытаться исправить ситуацию»

Александр Максименко высказался о слухах о возможном увольнении Деяна Станковича.

«Команда готова биться за Станковича . И мы бьемся. Будем выходить и пытаться исправить ситуацию», – сказал вратарь «Спартака ».

В четырех матчах Мир РПЛ «Спартак» набрал 4 очка и занимает 11-е место в таблице.