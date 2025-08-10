Губерниев о «Спартаке»: «Давно говорил, что Станковича выгонят. Можно взять Талалаева или Зарему гендиректором с расширенным полномочиями – пусть она наводит порядок»

Дмитрий Губерниев думает, что «Спартаку» нужны Андрей Талалаев и Зарема Салихова.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых начало поиски новых вариантов на пост главного тренера.

– Кто идеальный кандидат на замену Станковича в «Спартаке»?

– Еще много месяцев назад говорил, что Станковича выгонят. Туда может пойти наш российский тренер – Андрей Талалаев .

Конечно, он может и не согласиться, у него действующий контракт с «Балтикой», которая неплохо начала чемпионат.

Если не Талалаев, то надо брать гендиректором с расширенным полномочиями Зарему [Салихову], пусть она наводит порядок в клубе, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ » Губерниев.

