  • Губерниев о «Спартаке»: «Давно говорил, что Станковича выгонят. Можно взять Талалаева или Зарему гендиректором с расширенным полномочиями – пусть она наводит порядок»
25

Губерниев о «Спартаке»: «Давно говорил, что Станковича выгонят. Можно взять Талалаева или Зарему гендиректором с расширенным полномочиями – пусть она наводит порядок»

Дмитрий Губерниев думает, что «Спартаку» нужны Андрей Талалаев и Зарема Салихова.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых начало поиски новых вариантов на пост главного тренера.

– Кто идеальный кандидат на замену Станковича в «Спартаке»?

– Еще много месяцев назад говорил, что Станковича выгонят. Туда может пойти наш российский тренер – Андрей Талалаев.

Конечно, он может и не согласиться, у него действующий контракт с «Балтикой», которая неплохо начала чемпионат.

Если не Талалаев, то надо брать гендиректором с расширенным полномочиями Зарему [Салихову], пусть она наводит порядок в клубе, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.

«Последние тренеры в «Спартаке» как зомби – идут без понимания цели, ощущения происходящего. Руководство валяет дурака, в клубе сплошной зомби-апокалипсис». Губерниев о красно-белых

«Спартаку» надо брать Талалаева, как бы комично ни звучало. Дает результат, держит дисциплину, со своим стилем». Егоров о тренере

Что «Спартаку» делать со Станковичем?31242 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
