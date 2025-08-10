«Спартаку» надо брать Талалаева, как бы комично ни звучало. Дает результат, держит дисциплину, со своим стилем». Егоров о тренере
«Короче, тренером «Спартака» надо брать Талалаева, как бы комично для кого-то ни звучало.
А в «Зенит» назначать легенду клуба. Возможно, даже Аршавина, хотя не уверен, есть ли лицензия. С другой стороны, так просто ситуацию что в «Зените», что в «Спартаке» не исправишь.
Оба клуба в очке: куча недовольных, фривольное комплектование, отсутствие концепции. И если «Зенит» еще может затащить анлимом трат, то «Спартак» обречен позориться.
Сейчас скажут, что мы [с журналистом Максимом Алланазаровым] Талалаева в «Спартак» заводим. Но я с ним даже не общаюсь.
Однако повторю:
1. Дает результат;
2. Держит дисциплину;
3. Открыт и опытен в медиа;
4. Со своим стилем и характером;
5. Уже большущий опыт.
Но возьмут какого-то бича вроде Абаскаля, либо ширму вроде Станковича», – написал президент «БроукБойз».
Хуже «Спартак» не стартовал 15 лет. По пропущенным – антирекорд вообще