«Спартаку» надо брать Талалаева, как бы комично ни звучало. Дает результат, держит дисциплину, со своим стилем». Егоров о тренере

Дмитрий Егоров считает, что «Спартак» должен возглавить Андрей Талалаев.

«Короче, тренером «Спартака» надо брать Талалаева, как бы комично для кого-то ни звучало.

А в «Зенит» назначать легенду клуба. Возможно, даже Аршавина, хотя не уверен, есть ли лицензия. С другой стороны, так просто ситуацию что в «Зените», что в «Спартаке» не исправишь.

Оба клуба в очке: куча недовольных, фривольное комплектование, отсутствие концепции. И если «Зенит» еще может затащить анлимом трат, то «Спартак» обречен позориться.

Сейчас скажут, что мы [с журналистом Максимом Алланазаровым] Талалаева в «Спартак» заводим. Но я с ним даже не общаюсь.

Однако повторю:

1. Дает результат;

2. Держит дисциплину;

3. Открыт и опытен в медиа;

4. Со своим стилем и характером;

5. Уже большущий опыт.

Но возьмут какого-то бича вроде Абаскаля, либо ширму вроде Станковича», – написал президент «БроукБойз ».

