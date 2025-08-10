«Последние тренеры в «Спартаке» как зомби – идут без понимания цели, ощущения происходящего. Руководство валяет дурака, в клубе сплошной зомби-апокалипсис». Губерниев о красно-белых

Дмитрий Губерниев сравнил происходящее в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом.

Вчера команда Деяна Станковича уступила «Локомотиву» (2:4) в 4-м туре Мир РПЛ . Сейчас красно-белые с 4 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Я уже несколько лет пытаюсь досмотреть сериал «Ходячие мертвецы». Ощущение, что последние тренеры в «Спартаке » тоже зомби. Идут без понимания цели, ощущения того, что происходит. Сегодня играем в три защитника, завтра в четыре, потенциал игроков не знаем. Хороший состав, но ставим черти кого. В «Спартаке» продолжается бесконечный Walking Dead.

Происходит катастрофа, я же «Спартак» каждый раз критикую не просто так, а потому что мне хочется, чтобы люди в руководстве перестали валять дурака. Команда любима многими, но в клубе происходит сплошной зомби‑апокалипсис», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ » Губерниев.