Сербский агент Еремич о Станковиче: «Не слышал про его возможную отставку из «Спартака». Сербские СМИ об этом не пишут. Деян говорил, что давно привык к давлению со стороны»

В Сербии не говорят о возможном уходе Деяна Станковича из «Спартака».

Об этом рассказал сербский футбольный агент Срджан Еремич.

Ранее Metaratings.ru сообщил , что красно-белые начал поиск нового тренера на случай отставки Станковича.

«Не слышал ничего про возможную отставку Станковича.

Сербские СМИ тоже об этом не пишут, просто цитируют Деяна из интервью в России.

Станкович всегда говорил, что «Спартак » – это большой клуб, как «Црвена Звезда », и он уже давно привык к давлению со стороны», – сказал Еремич.

Станкович о результатах «Спартака»: «Я остаюсь профессионалом и не сдаюсь. Это мне не свойственно. Давление всегда было, есть и будет. Я продолжаю работать»