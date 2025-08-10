Сербский агент Еремич о Станковиче: «Не слышал про его возможную отставку из «Спартака». Сербские СМИ об этом не пишут. Деян говорил, что давно привык к давлению со стороны»
В Сербии не говорят о возможном уходе Деяна Станковича из «Спартака».
Об этом рассказал сербский футбольный агент Срджан Еремич.
Ранее Metaratings.ru сообщил, что красно-белые начал поиск нового тренера на случай отставки Станковича.
«Не слышал ничего про возможную отставку Станковича.
Сербские СМИ тоже об этом не пишут, просто цитируют Деяна из интервью в России.
Станкович всегда говорил, что «Спартак» – это большой клуб, как «Црвена Звезда», и он уже давно привык к давлению со стороны», – сказал Еремич.
Станкович о результатах «Спартака»: «Я остаюсь профессионалом и не сдаюсь. Это мне не свойственно. Давление всегда было, есть и будет. Я продолжаю работать»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31237 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости