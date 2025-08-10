Лапочкин считает, что гол Батчи «Оренбургу» отменили ошибочно: «Кордоба просто стоит за линией офсайда, не пытается сыграть в мяч. Не понимаю, почему судью пригласили к монитору»

Сергей Лапочкин считает, что гол «Краснодара» отменили ошибочно.

В матче «Оренбург» – «Краснодар » Жоау Батчи на 19‑й минуте игры отправил мяч в ворота, но арбитр Алексей Сухой после подсказки ВАР отменил взятие ворот, поскольку перед этим Джон Кордоба находился в офсайде.

«Видим, что Алексея Сухого пригласили к монитору, потому что это момент по трактовке, а не географическое «вне игры». Надо было понять, мешал Кордоба защитнику или нет. Идет подача, мяч перелетает Кордобу, который находится за линией офсайда, и у него есть физический контакт с защитником. Но сам по себе контакт не говорит о том, что за это надо наказывать.

Есть текст правил, где написано, за что наказывается игрок, находящийся за линией офсайда, когда он мешает сопернику. Препятствует сопернику сыграть в мяч – здесь этого нет. Вступает с соперником в борьбу за мяч – он не вступает, потому что мяч их перелетает.

Очевидно пытается сыграть в мяч – но Кордоба не пытается, а просто стоит за линией офсайда. Исходя из текста правил не понимаю, почему судью пригласили к монитору и отменили гол «Краснодара». Мяч очень высоко перелетает, и вряд ли кто‑то смог бы сыграть в мяч из них», – сказал экс-арбитр ФИФА.