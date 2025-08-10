Сухой после ВАР отменил гол Батчи «Оренбургу» на 19-й минуте из-за офсайда у Кордобы

Гол «Краснодара» в матче с «Оренбургом» отменили.

Жоау Батчи на 19‑й минуте игры 4-го тура Мир РПЛ отправил мяч в ворота, пробив в дальний угол с подбора.

Арбитр Алексей Сухой отправился посмотреть видеоповтор, после чего отменил взятие ворот, поскольку Джон Кордоба в момент передачи в штрафную находился в положении вне игры.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.