Сухой после ВАР отменил гол Батчи «Оренбургу» на 19-й минуте из-за офсайда у Кордобы
Гол «Краснодара» в матче с «Оренбургом» отменили.
Жоау Батчи на 19‑й минуте игры 4-го тура Мир РПЛ отправил мяч в ворота, пробив в дальний угол с подбора.
Арбитр Алексей Сухой отправился посмотреть видеоповтор, после чего отменил взятие ворот, поскольку Джон Кордоба в момент передачи в штрафную находился в положении вне игры.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31239 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости