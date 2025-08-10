«Золотой мяч» – самая глупая и несправедливая награда. Нужны отдельные призы для нападения и защиты. Игроков в теннис, пинг-понг и бадминтон не награждали бы вместе». Тренер Курбис о призе

Ролан Курбис раскритиковал правила присуждения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» – самая глупая и несправедливая награда на планете. Аномалия заключается в том, что его придумали умные люди. Этот трофей был учрежден в 1956 году, у них было время его усовершенствовать, но… Сегодня мы имеем дело с самыми глупыми правилами в мире.

Я буду очень рад, если Дембеле выиграет «Золотой мяч». Но если бы я поставил себя на место Хакими … Я прошу о том, чтобы был отдельный «Золотой мяч» для игроков нападения и защиты.

Это как представить себе «Золотой мяч», где одновременно награждали бы игроков в теннис, пинг-понг и бадминтон… Это совершенно разные вещи», – заявил французский тренер Курбис .

Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»