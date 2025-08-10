Ашраф Хакими считает, что заслуживает получить «Золотой мяч».

«Когда люди упоминают меня в разговорах про «Золотой мяч », это мечта, о которой я и не думал. Если у меня есть шанс выиграть его, я думаю, я тоже этого заслуживаю. Я провел исторический сезон: не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [Лиги чемпионов], а защитнику сделать это еще сложнее.

Люди думают, что я нападающий или полузащитник, но нет, я играю в линии из четырех защитников и должен думать об обороне. Статистика, которую я показал в этом году, не похожа на статистику обычного защитника. Я думаю, что когда это делает защитник, он заслуживает большего признания, чем нападающий», – сказал защитник «ПСЖ » в интервью Canal+.