Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»
Журнал France Football назвал имена игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года.
На награду номинированы: Усман Дембеле («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Дензел Думфрис («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш («Арсенал» / «Спортинг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Харри Кейн («Бавария»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Килиан Мбаппе («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Рафинья Диас («Барселона»), Деклан Райс («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Флориан Виртц («Ливерпуль» / «Байер»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Победитель будет назван на церемонии награждения 22 сентября.
Действующим обладателем награды является Родри.