  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»
87

Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»

Оглашен список номинантов на «Золотой мяч».

Журнал France Football назвал имена игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года. 

На награду номинированы: Усман Дембеле («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Дензел Думфрис («Интер»), Серу ГирассиБоруссия» Дортмунд), Эрлинг ХоландМанчестер Сити»), Виктор Дьокереш («Арсенал» / «Спортинг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Харри Кейн («Бавария»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Килиан Мбаппе («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Рафинья Диас («Барселона»), Деклан Райс («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Флориан Виртц («Ливерпуль» / «Байер»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Победитель будет назван на церемонии награждения 22 сентября.

Действующим обладателем награды является Родри. 

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13395 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: France Football
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
logoПедри
logoВитинья
logoФлориан Виртц
logoВиктор Дьокереш
logoХарри Кейн
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoИнтер
logoАлексис Мак Аллистер
logoДеклан Райс
logoФабиан Руис
logoХвича Кварацхелия
logoБайер
logoЧелси
logoБарселона
logoСкотт Мактоминей
logoЭрлинг Холанд
logoНаполи
logoАшраф Хакими
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Португалия
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoСпортинг
logoЛиверпуль
logoРоберт Левандовски
logoЛамин Ямаль
logoРафинья Диас
logoБоруссия Дортмунд
logoНуну Мендеш
logoЖоау Невеш
logoДезире Дуэ
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoКилиан Мбаппе
logoМохамед Салах
logoСеру Гирасси
logoсерия А Италия
logoЛаутаро Мартинес
logoДензел Думфрис
logoЛа Лига
logoВирджил ван Дейк
logoКоул Палмер
logoМанчестер Сити
logoМайкл Олисе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
1015 минут назад
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
12сегодня, 05:20
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3103сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
33сегодня, 04:18
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
15сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
14сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
36сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
27сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
19вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»
3 минуты назад
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
226 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
136 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
351 минуту назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
5сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
8сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
4сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56