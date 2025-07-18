«Хакими заслужил «Золотой мяч». Он незауряден, стабилен и выделяется во всех матчах». Ренар о защитнике «ПСЖ»
Эрве Ренар считает, что Ашраф Хакими должен получить «Золотой мяч»-2025.
«Хакими – один из лучших игроков в мире на сегодняшний день. На мой взгляд, он заслужил «Золотой мяч» в этом сезоне. Он незауряден, стабилен и выделяется во всех матчах», – сказал тренер сборной Саудовской Аравии о защитнике «ПСЖ».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Foot Mercato
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