Витинья: «Если я выиграю «Золотой мяч», это будет невероятно. Но приз больше всего заслуживает Дембеле – он вел «ПСЖ» к трофеям»

Витинья заявил, что Усман Дембеле заслужил «Золотой мяч».

«Все мечтают однажды выиграть «Золотой мяч ». Если я выиграю эту награду, это будет невероятно.

Было бы потрясающе выиграть этот приз, но я думаю, что его больше всего заслуживает Усман Дембеле .

Он тот футболист, который вел нас к трофеям в прошлом сезоне. Он один из тех, кто заслужил награду», – сказал полузащитник «ПСЖ » Витинья в интервью Ligue 1+.