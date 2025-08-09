Витинья: «Если я выиграю «Золотой мяч», это будет невероятно. Но приз больше всего заслуживает Дембеле – он вел «ПСЖ» к трофеям»
Витинья заявил, что Усман Дембеле заслужил «Золотой мяч».
«Все мечтают однажды выиграть «Золотой мяч». Если я выиграю эту награду, это будет невероятно.
Было бы потрясающе выиграть этот приз, но я думаю, что его больше всего заслуживает Усман Дембеле.
Он тот футболист, который вел нас к трофеям в прошлом сезоне. Он один из тех, кто заслужил награду», – сказал полузащитник «ПСЖ» Витинья в интервью Ligue 1+.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
