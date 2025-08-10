Ташуев раскритиковал игру «Зенита» против «Ахмата»: «Это их худший матч за последние пару лет. Такого беззубого «Зенита» давно не видел»

Сергей Ташуев раскритиковал игру «Зенита» против «Ахмата» (0:1).

«К сожалению, больше слов здесь можно сказать не об «Ахмате», а о том, как плохо сыграл «Зенит». Это их худший матч за последние пару лет. Не было опасных моментов.

Эта тенденция уже замечена, что когда матч неудачно складывается, «Зенит» переходит на простой навал, выпуская больших нападающих и делая доставки в штрафную на удачу. Это не красит атакующую мощь «Зенита», учитывая их состав. Такого беззубого «Зенита» я давно не видел. А грозненцы сделали то, что им нужно было сделать», – сказал экс-тренер «Ахмата».