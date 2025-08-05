Лапорта надеялся встретиться с тер Стегеном в офисе «Барселоны», но вратарь не приехал

Жоану Лапорте не удалось встретиться с Марком-Андре тер Стегеном.

Сегодня стало известно , что голкипер отказывается подписывать заключение о своей травме, которое «блауграна» намерена передать в комиссию Ла Лиги . Клуб хочет доказать, что восстановление немца займет четыре месяца. Это позволило бы зарегистрировать новичка.

В связи с такими действиями тер Стеген может быть оштрафован, а в худшем случае с ним могут расторгнуть контракт. Клуб уже принял решение завести дисциплинарное дело.

Как сообщает Mundo Deportivo, в клубе надеялись, что столь жесткая мера заставит вратаря передумать, но выяснилось, что даже установить, где тер Стеген, не так легко.

Сегодня прибывшие из азиатского турне футболисты «Барселоны» отправились на базу за своими автомобилями, некоторые даже остались позаниматься в зале. В офисе в это время находились вице-президент по спортивным вопросам Рафа Юсте, спортивный директор Деку и координатор технического секретариата Боян Кркич – они ждали какого-либо развития событий в ситуации с тер Стегеном .

К полудню доктор Рикард Пруна покинул спортивный комплекс, что уже намекало на то, что встречи с вратарем не будет. Параллельно в офис приехал Жоан Лапорта , надеявшийся, что тер Стеген все же появится, но этого не случилось. Через час после прибытия президент «Барселоны» уехал.

Источники в клубе утверждают, что им ничего не известно о том, состоялись ли в итоге переговоры или встреча.