  • «Барселона» предоставила Ла Лиге медицинское заключение по операции тер Стегена. Клуб может узнать решение медкомиссии во вторник или среду
22

Медкомиссия Ла Лиги скоро вынесет решение по травме Марка-Андре тер Стегена.

«Барселона» направила в Ла Лигу медицинский отчет, касающийся операции на спине 33-летнего вратаря. Его должна рассмотреть комиссия из трех врачей. 

Обычно у каждого из них уходит от двух до четырех дней на то, чтобы изучить отчет и высказать свое мнение, пишет Mundo Deportivo. Это мнение в подавляющем большинстве случаев является единодушным. Если так будет и в этом случае, то Ла Лига отправит клубу заключение комиссии во вторник или среду. 

Только в том случае, если кто-то из врачей не согласится с коллегами, им придется провести встречу для принятия окончательного решения. Это задержит оглашение решения, но такое развитие событий считается маловероятным. 

Кроме того, самого вратаря могут вызвать на встречу с членами комиссии. Такая ситуация может возникнуть в случае «несоответствующих или неточных медицинских заключений или при необходимости дополнительных проверок». 

После оглашения решения у «Барселоны» будет 20 календарных дней, чтобы запросить использование части зарплаты тер Стегена (от 50 до 80 процентов) для регистрации Жоана Гарсии

«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку. Вратарь подписал медицинское заключение для Ла Лиги

Тер Стеген о конфликте с «Барсой»: «Операция была одобрена клубом, сроки восстановления согласованы. Не думал, что это повлияет на регистрацию игроков. Уверен, мы разрешим ситуацию»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
