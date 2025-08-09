«Барселона» предоставила Ла Лиге медицинское заключение по операции тер Стегена. Клуб может узнать решение медкомиссии во вторник или среду

Медкомиссия Ла Лиги скоро вынесет решение по травме Марка-Андре тер Стегена.

«Барселона» направила в Ла Лигу медицинский отчет, касающийся операции на спине 33-летнего вратаря. Его должна рассмотреть комиссия из трех врачей.

Обычно у каждого из них уходит от двух до четырех дней на то, чтобы изучить отчет и высказать свое мнение, пишет Mundo Deportivo. Это мнение в подавляющем большинстве случаев является единодушным. Если так будет и в этом случае, то Ла Лига отправит клубу заключение комиссии во вторник или среду.

Только в том случае, если кто-то из врачей не согласится с коллегами, им придется провести встречу для принятия окончательного решения. Это задержит оглашение решения, но такое развитие событий считается маловероятным.

Кроме того, самого вратаря могут вызвать на встречу с членами комиссии. Такая ситуация может возникнуть в случае «несоответствующих или неточных медицинских заключений или при необходимости дополнительных проверок».

После оглашения решения у «Барселоны» будет 20 календарных дней, чтобы запросить использование части зарплаты тер Стегена (от 50 до 80 процентов) для регистрации Жоана Гарсии .

«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку. Вратарь подписал медицинское заключение для Ла Лиги

Тер Стеген о конфликте с «Барсой»: «Операция была одобрена клубом, сроки восстановления согласованы. Не думал, что это повлияет на регистрацию игроков. Уверен, мы разрешим ситуацию»