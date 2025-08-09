Быстров не считает Станковича сильным тренером: «Началась истерия по судейству. То у него со здоровьем что-то, то здоров как бык. При чем тут бык? Как свинка тогда»

Владимир Быстров не считает Деяна Станковича сильным тренером.

«Спартак» под руководством сербского специалиста набрал 4 очка в 3 матчах сезона Мир РПЛ.

– Считаешь Станковича сильным тренером?

– Нет. Мне его футбол нравился до паузы прошлого сезона, когда у него было ограниченное количество игроков. Когда он реально выстроил атакующий футбол. Ну реально классно играли Угальде, Барко. Приятно было смотреть.

А потом началась истерия по судейству. Знаешь, когда стелят соломку. Потом – то у него со здоровьем что-то, то здоров как бык. При чем тут бык? Быки в Краснодаре. Как свинка тогда, грубо говоря.

Просто эта вся истерия не на пользу команде. Имея таких футболистов, надо требовать. Больше всего претензий к Станковичу и выбору им футболистов, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака » и «Краснодара» Владимир Быстров .