Иванов после ВАР назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Локо» за фол Бакаева на Дмитриеве. Барко забил
«Спартак» заработал пенальти в матче с «Локомотивом».
Железнодорожники принимают красно-белых в рамках 4-го тура Мир РПЛ (3:2, второй тайм).
На 75-й минуте вингер гостей Игорь Дмитриев упал в штрафной площади соперника после контакта с Зелимханом Бакаевым. Главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил 11-метровый, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
Эсекиэль Барко реализовал пенальти и сделал счет 2:2.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27604 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
