Черданцев о претензиях Станковича к Иванову: «По-русски это выглядело бы отвратительно, наверно. По-итальянски звучит как музыка. К счастью, итальянский язык очень красив»

Черданцев сравнил итальянский и русский языки, рассуждая о брани Станковича.

Когда завершился первый тайм матча 4-го тура Мир Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» (4:2), главный тренер гостей затеял перепалку . Деян Станкович в агрессивной манере высказывал недовольство в отношении судьи Сергея Иванова.

«Крики были, возмущение. Честно говоря, это было за углом от меня. Я не совсем понял, кто участники. Я в этих коридорах видел и не такое.

По-моему, это обычный выплеск эмоций в момент ухода с поля», – описал ситуацию Тимур Журавель , когда комментаторы «Матч ТВ » вернулись в эфир перед началом второго тайма.

«Сейчас я бы обратил внимание на то, что Иванов подошел к Станковичу , поговорил с ним спокойно, и они разошлись миром. Думаю, вот это все, что говорит Станкович…

К счастью, он говорит это по-итальянски. Итальянский – очень красивый язык. Даже когда на нем говорят нецензурно, это выглядит очень красиво. Тем более Иванов не понимает, что ему говорит [Станкович].

Если бы это было сказано по-русски – наверное, это выглядело бы отвратительно. Но поскольку по-итальянски это звучит как музыка, то, возможно, это не так влияет на судью. Поэтому они, наверное, вот так вот рассудили этот момент.

Не надо кричать, давайте спокойно реагировать. Эмоции – это часть футбола. Разошлись. Хотя я понимаю уважаемую аудиторию, которая не любит «Спартак», не любит Станковича и считает, что это недостойное поведение. Такая точка зрения, безусловно, имеет право на существование», – поделился своим мнением Георгий Черданцев.