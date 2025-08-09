Станкович о результатах «Спартака»: «Я остаюсь профессионалом и не сдаюсь. Это мне не свойственно. Давление всегда было, есть и будет. Я продолжаю работать»
Деян Станкович заявил, что не сдается, несмотря на неудачные результаты.
Сегодня «Спартак» под руководством сербского специалиста уступил «Локомотиву» со счетом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ.
– Четыре очка в четырех матчах. Давление велико?
– Не знаю, насколько это давление велико. Возможно, это лучше видно снаружи. Но я остаюсь профессионалом и не сдаюсь. Это мне не свойственно. Давление всегда было, есть и будет. Я продолжаю работать, – сказал главный тренер «Спартака».
В данный момент красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27617 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости