Станкович о результатах «Спартака»: «Я остаюсь профессионалом и не сдаюсь. Это мне не свойственно. Давление всегда было, есть и будет. Я продолжаю работать»

Деян Станкович заявил, что не сдается, несмотря на неудачные результаты.

Сегодня «Спартак» под руководством сербского специалиста уступил «Локомотиву » со счетом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ .

– Четыре очка в четырех матчах. Давление велико?

– Не знаю, насколько это давление велико. Возможно, это лучше видно снаружи. Но я остаюсь профессионалом и не сдаюсь. Это мне не свойственно. Давление всегда было, есть и будет. Я продолжаю работать, – сказал главный тренер «Спартака ».

В данный момент красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка.