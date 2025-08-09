Станкович высказывал претензии судьям после свистка на перерыв в игре с «Локо». Тренера «Спартака» обступили игроки и штабы обеих команд, до потасовки не дошло
Деян Станкович остался недоволен судейством в 1-м тайме с «Локомотивом».
«Локомотив» принимает «Спартак» в 4-м туре Мир РПЛ (1:1, второй тайм).
После свистка на перерыв главный тренер красно-белых Деян Станкович в агрессивной манере высказывал недовольство в отношении главного арбитра Сергея Иванова.
Вокруг Станковича собрались игроки и тренеры обеих команд, не пустившие сербского специалиста к Иванову и попытавшиеся его успокоить. Стычки удалось избежать, Деян отправился в подтрибунное помещение.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27601 голос
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
