Станкович высказывал претензии судьям после свистка на перерыв в игре с «Локо». Тренера «Спартака» обступили игроки и штабы обеих команд, до потасовки не дошло

Деян Станкович остался недоволен судейством в 1-м тайме с «Локомотивом».

«Локомотив » принимает «Спартак » в 4-м туре Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

После свистка на перерыв главный тренер красно-белых Деян Станкович в агрессивной манере высказывал недовольство в отношении главного арбитра Сергея Иванова .

Вокруг Станковича собрались игроки и тренеры обеих команд, не пустившие сербского специалиста к Иванову и попытавшиеся его успокоить. Стычки удалось избежать, Деян отправился в подтрибунное помещение.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»