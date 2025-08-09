Экс-арбитр Федотов: «Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех. Кому-то что-то крикнул – и понеслось»

Игорь Федотов считает, что Деяна Станковича нужно удалять за провокации.

«Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех. Кому-то что-то крикнул – и дальше понеслось.

Проблема резервного арбитра Юрия Карпова – он не говорит об этом Иванову . Резервный должен сказать, что человек постоянно оскорбляет и провоцирует других, после свистка на перерыв он спровоцировал штаб «Локо».

Проблема, что резервный об этом не рассказывает, что, по сути, он позволяет это продолжать. Надо действовать – а тут одно бездействие», – сказал бывший арбитр.

Станкович высказывал претензии судьям после свистка на перерыв в игре с «Локо». Тренера «Спартака» обступили игроки и штабы обеих команд, до потасовки не дошло