Экс-арбитр Федотов: «Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех. Кому-то что-то крикнул – и понеслось»
Игорь Федотов считает, что Деяна Станковича нужно удалять за провокации.
«Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех. Кому-то что-то крикнул – и дальше понеслось.
Проблема резервного арбитра Юрия Карпова – он не говорит об этом Иванову. Резервный должен сказать, что человек постоянно оскорбляет и провоцирует других, после свистка на перерыв он спровоцировал штаб «Локо».
Проблема, что резервный об этом не рассказывает, что, по сути, он позволяет это продолжать. Надо действовать – а тут одно бездействие», – сказал бывший арбитр.
Станкович высказывал претензии судьям после свистка на перерыв в игре с «Локо». Тренера «Спартака» обступили игроки и штабы обеих команд, до потасовки не дошло
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27602 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
