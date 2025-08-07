  • Спортс
  • Матч «Локомотив» – «Спартак» обслужит Иванов, на игру «Зенита» с «Ахматом» назначен Буланов, на встречу ЦСКА и «Рубина» – Москалев
Матч «Локомотив» – «Спартак» обслужит Иванов, на игру «Зенита» с «Ахматом» назначен Буланов, на встречу ЦСКА и «Рубина» – Москалев

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 4-го тура Мир РПЛ.

8 августа (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков.

Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.

9 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владимир Москалев.

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Артем Перов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов.

Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов.

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

10 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой.

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Сочи» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев.

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Мацюра.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
