Экс-арбитр Федотов о 1-м пенальти «Спартаку»: «Правильное решение, Максименко не успел сыграть в мяч. Если касание перчатки было, это не ошибка Кукуяна – такое не увидеть»
Экс-арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с первым пенальти в ворота «Спартака».
Красно-белые сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
На 59-й минуте полузащитник тольяттинцев Максим Болдырев упал после контакта в штрафной с вратарем Александром Максименко, пробросив мяч в лицевую. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый после просмотра на ВАР. Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар пробил выше ворот.
«По мне – это пенальти в ворота «Спартака». Максименко не успел сыграть в мяч – и сбил соперника.
Может, контакт перчаткой по мячу и был, но по повторам этого не понять. Но даже если легкое касание мяча было, то игрой в мяч это не считается. Пенальти – правильное решение.
Ошибкой Кукуяна я это не назову, такое не увидеть», – сказал бывший судья РПЛ Федотов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
