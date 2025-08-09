Быстров о Халке и Витцеле в «Зените»: «Было обговорено – русскому костяку поднимут зарплату, но об этом забыли. Кое-кто решил, что может справляться без нас, имея звездных иностранцев»

Владимир Быстров вспомнил ситуацию с конфликтом в «Зените» в 2012 году.

В 2012 году «Зенит» купил Халка и Акселя Витцеля , после чего Игорь Денисов потребовал повысить зарплаты для российских игроков команды, что привело к конфликту с руководством петербургского клуба.

«До старта сезона было обговорено, что если клуб хочет дальше двигаться в Лиге чемпионов, нужно покупать хороших иностранцев. Мы сами понимали, что они нужны, если хочешь пройти как можно дальше в Лиге чемпионов – до полуфинала.

И было обговорено, в частности с [гендиректором] Максимом Львовичем [Митрофановым], что русскому костяку поднимут зарплату. Но потом об этом разговоре забыли – и все. Кое-кто решил, что может справляться без русских игроков, имея таких звездных иностранцев.

Халк и Витцель – сильные футболисты, что говорить. Халк пришел на мою позицию, а я хотел еще играть в футбол. Мне «Зенит», Александр Валерьевич Дюков предлагал хороший контракт еще на три года. Но я не хотел сидеть на скамейке, хотел играть», – сказал экс-игрок «Зенита ».