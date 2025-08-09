  • Спортс
  Быстров о «Зените»: «Семак немножко поплыл. Мне не нравится такой пассивный футбол, катание мяча вокруг штрафной, все эти бразильские штучки»
Быстров о «Зените»: «Семак немножко поплыл. Мне не нравится такой пассивный футбол, катание мяча вокруг штрафной, все эти бразильские штучки»

Владимир Быстров раскритиковал игру «Зенита» на старте сезона.

«Мне не нравится такой пассивный футбол. Вот это катание мяча, держание вокруг штрафной – все эти бразильские штучки.

Мне нравятся быстрые атаки, прострелы, открывания за спину. Давайте так – нравится скоростной футбол. Не нравится, когда Сантос садится пятым защитником в оборону.

На мой взгляд, Богданыч (Сергей Семак – Спортс’‘) тоже немножко поплыл. Вендел то приезжает, то уезжает, а его ставят. С заменами. С Глушенковым не все гладко. Много можно перечислить. Дркушич почему в составе?» – сказал экс-игрок «Зенита» Быстров.

«Зенит» на старте сезона в Мир РПЛ дважды сыграл вничью и один раз победил.

Быстров о Станковиче: «Как-то он поплыл. Чем больше качественных футболистов, тем меньше он показывает профессионализм. Игроки каждую игру удаляются – никакой дисциплины!»
 

