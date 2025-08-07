Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»

Владимир Быстров считает, что Антон Заболотный не подходит «Спартаку».

«Заболотный не для «Спартака». В этом клубе должны быть сильные футболисты, а не те, которые заканчивают карьеру. Лучше найти молодого, который будет также бороться и приносить пользу.

Но если сейчас в «Спартаке» нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком», — сказал бывший вингер «Спартака ».