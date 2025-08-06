Чернов заявил, что за год со Станковичем не было ни одного разговора: «Возможно, он считает, что раз тренирует большую команду, нет смысла разговаривать с игроком, который ему не подходит»
Никита Чернов рассказал об отсутствии диалога с Деяном Станковичем.
– Станкович объяснял, почему не играешь?
– Нет.
– У вас был за год хоть один разговор с глазу на глаз?
– Нет. Мне кажется, эти два ответа обо всем исчерпывающе говорят.
– Это нормально, когда тренер не разговаривает с футболистом?
– Не знаю. Может быть, человек такой по характеру. Возможно, он считает, что раз тренирует большую команду, то и нет смысла разговаривать с футболистом, который ему не подходит.
Мое мнение: любому футболисту приятно общение с тренером, особенно когда не играешь и переживаешь не лучшие времена. В такой ситуации даже две минуты разговора имеют значение, – сказал защитник «Крыльев Советов», арендованный у «Спартака».
