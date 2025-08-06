  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Спартака» Чернов об аренде в «Крыльях»: «Хочу играть, а не просиживать на лавке. Тем более это практически родной клуб»
36

Защитник «Спартака» Чернов об аренде в «Крыльях»: «Хочу играть, а не просиживать на лавке. Тем более это практически родной клуб»

Никита Чернов высказался о своем предстоящем переходе в «Крылья Советов».

Сообщалось, что «Спартак» бесплатно отдаст защитника в аренду самарскому клубу и будет платить 50% зарплаты. Чернов уже выступал за «Крылья» с 2019 по 2021 год.

«В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс на поле, а не просиживать на лавке и тренироваться в одиночку на отдельном поле. Хочется приносить пользу команде, тем более «Крылья» — практически родной клуб.

С Адиевым раньше не был знаком. У ребят поспрашивал немного о нем. Хочется уже поскорее понять, во что и как играет команда, чем буду полезен.

Один диалог у нас уже был. Для меня было важно узнать, как он отнесется к моему приходу, понять его видение. Все, что он сказал, меня более чем устроило. Хотелось бы хорошо провести время в Самаре и как можно выше залезть», — сказал Чернов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoНикита Чернов
logoКрылья Советов
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
