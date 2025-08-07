Депутат Свищев за ужесточение лимита: «Это уравняет шансы команд, хотя качество футбола может упасть. Сейчас уникальное время, надо помочь россиянам развиваться в условиях отстранения»
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.
«Поддерживаю возможные изменения, это уравняет шансы команд и даст больше возможностей для развития молодым российским футболистам.
Все‑таки в России должно играть больше россиян, чем легионеров, хоть и качество футбола может немного упасть.
Мы переживаем уникальное время с точки зрения отстранения, санкций и запретов, так что не вижу проблем попробовать то, что может помочь российских спортсменам развиваться в условиях отстранения», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.