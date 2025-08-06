  • Спортс
  Кавазашвили о лимите: «Я вообще предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Неужели никто не хочет понять, что клубы существуют для сборной? Это наше лицо»
26

Кавазашвили о лимите: «Я вообще предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Неужели никто не хочет понять, что клубы существуют для сборной? Это наше лицо»

Анзор Кавазашвили призвал сделать лимит еще жестче, чем намерен Минспорт.

«Я вообще предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Сейчас первый шаг делают – ужесточают лимит до пяти иностранцев на поле, но при этом 10 в заявке. Неужели никто не хочет понять, что футбольные клубы существуют для национальной сборной команды страны? Это наше лицо.

У нас сейчас есть сборная только на бумаге. Больше никак, потому что мы играем с дворовыми командами, кто согласится и так далее. Это половинчатое решение Минспорта», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13089 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: News.ru
