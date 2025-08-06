Кавазашвили о лимите: «Я вообще предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Неужели никто не хочет понять, что клубы существуют для сборной? Это наше лицо»

Анзор Кавазашвили призвал сделать лимит еще жестче, чем намерен Минспорт.

«Я вообще предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Сейчас первый шаг делают – ужесточают лимит до пяти иностранцев на поле, но при этом 10 в заявке. Неужели никто не хочет понять, что футбольные клубы существуют для национальной сборной команды страны? Это наше лицо.

У нас сейчас есть сборная только на бумаге. Больше никак, потому что мы играем с дворовыми командами, кто согласится и так далее. Это половинчатое решение Минспорта», – сказал бывший вратарь сборной СССР.