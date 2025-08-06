Игроков «Барселоны» поразило решение тер Стегена не подписывать заключение о травме

Игроки «Барселоны» удивлены действиями Марка-Андре тер Стегена.

Сообщалось , что голкипер отказывается подписывать заключение о своей травме, которое «блауграна» намерена передать в комиссию Ла Лиги . Клуб хочет доказать, что восстановление немца займет четыре месяца, это позволило бы зарегистрировать новичка.

В связи с такими действиями тер Стеген может быть оштрафован, а в худшем случае с ним могут расторгнуть контракт. Клуб уже принял решение завести дисциплинарное дело.

As отмечает, что вернувшиеся из турне по Азии игроки «Барселоны» были поражены, когда узнали о позиции капитана, тем более многие из них защищали его публично в последние дни.

