Игроков «Барселоны» поразило решение тер Стегена не подписывать заключение о травме
Сообщалось, что голкипер отказывается подписывать заключение о своей травме, которое «блауграна» намерена передать в комиссию Ла Лиги. Клуб хочет доказать, что восстановление немца займет четыре месяца, это позволило бы зарегистрировать новичка.
В связи с такими действиями тер Стеген может быть оштрафован, а в худшем случае с ним могут расторгнуть контракт. Клуб уже принял решение завести дисциплинарное дело.
As отмечает, что вернувшиеся из турне по Азии игроки «Барселоны» были поражены, когда узнали о позиции капитана, тем более многие из них защищали его публично в последние дни.
