Станкович о Хлусевиче: «Не знаю, как можно на таком уровне получать две желтые. Непросто играть в меньшинстве, но мы не должны пропускать на 4-й добавленной. Это моя вина»
Деян Станкович высказался об удалении Даниила Хлусевича в игре с «Акроном» (1:1).
– В чем причина большого количества удалений на старте сезона?
– Не знаю, почему так много удалений. Если возьмем ситуацию с Маркиньосом, то там была несуществующая красная карточка. Оба фола Хлусевича имели справедливое наказание. Не знаю, как можно на таком уровне получать две желтые карточки. Не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше.
Было непросто играть во втором тайме в меньшинстве, но мы не должны пропускать на четвертой добавленной минуте. Это моя вина, я выбираю состав, – сказал главный тренер «Спартака».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости