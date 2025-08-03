Станкович о Хлусевиче: «Не знаю, как можно на таком уровне получать две желтые. Непросто играть в меньшинстве, но мы не должны пропускать на 4-й добавленной. Это моя вина»

Деян Станкович высказался об удалении Даниила Хлусевича в игре с «Акроном» (1:1).

– В чем причина большого количества удалений на старте сезона?

– Не знаю, почему так много удалений. Если возьмем ситуацию с Маркиньосом, то там была несуществующая красная карточка. Оба фола Хлусевича имели справедливое наказание. Не знаю, как можно на таком уровне получать две желтые карточки. Не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше.

Было непросто играть во втором тайме в меньшинстве, но мы не должны пропускать на четвертой добавленной минуте. Это моя вина, я выбираю состав, – сказал главный тренер «Спартака ».