«Спартак» повторил клубный антирекорд по голам после трех туров РПЛ – 2. У команды Станковича отрицательная разница мячей – минус 2

«Спартак» повторил клубный антирекорд по забитым голам после 3 туров.

Команда Деяна Станковича забила лишь 2 гола – по одному махачкалинскому «Динамо» (1:0) и «Акрону» (1:1). В игре с «Балтикой» красно-белые не забили – 0:3.

Так мало после первых трех туров сезона в чемпионате России «Спартак» забивали в сезонах-2011/12, 2018/19 и 2021/22. При этом по ожидаемым голам «Спартак » забил на 1,6 гола меньше ожидаемого (3.6 xG).

Красно-белые пропустили 4 мяча, таким образом, разница забитых и пропущенных мячей команды в данный момент составляет минус 2.