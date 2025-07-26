Станкович после 0:3 с «Балтикой»: «Я уже устал. Беспокоюсь о своем здоровье, если честно»

Деян Станкович после поражения от «Балтики» заявил, что испытывает усталость.

В субботу «Спартак» дома уступил «Балтике» со счетом 0:3 во 2-м туре Мир РПЛ .

– В первом туре «Балтика» играла с «Динамо». На что вы обращали внимание?

– Сейчас трудно об этом говорить. После удаления все поменялось.

Перед матчем я говорил, что это очень сильная и быстрая команда. Мы все понимали, но при игре 11 на 9 они просто получали удовольствие.

Был фол на Максименко, а Маркиньос там получил желтую карточку, которая превратилась потом в красную. Честно говоря, я уже устал от этого. Беспокоюсь о своем здоровье, если честно, – сказал главный тренер «Спартака ».