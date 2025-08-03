Генич о матче с «Акроном»: «У «Спартака» ребята за 20 млн, за 27, за 15, за 14. Вы видите какую-то разницу? 😩»
Константин Генич критически отозвался об уровне игроков «Спартака».
Красно-белые в 3-м туре Мир РПЛ играют с «Акроном». После первого тайма счет 0:0.
«Сейчас на поле у «Спартака» ребята за 20 млн, за 27, за 15, за 14. Вы видите какую-то разницу? 😩» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Константина Генича
