Генич о матче с «Акроном»: «У «Спартака» ребята за 20 млн, за 27, за 15, за 14. Вы видите какую-то разницу? 😩»

Константин Генич критически отозвался об уровне игроков «Спартака».

Красно-белые в 3-м туре Мир РПЛ играют с «Акроном ». После первого тайма счет 0:0.

«Сейчас на поле у «Спартака » ребята за 20 млн, за 27, за 15, за 14. Вы видите какую-то разницу? 😩» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.