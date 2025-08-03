«Спартак» – лидер по удалениям в РПЛ с начала прошлого сезона. Красная Хлусевича – 8-я на этом отрезке
«Спартак» зарабатывает больше всех удалений в последние два сезона.
Красно-белые в гостях играют с «Акроном» (0:0, перерыв) в 3-м туре Мир РПЛ. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Защитник команды Даниил Хлусевич получил красную карточку в дополнительное к первому тайму время.
Это удаление стало для клуба восьмым с начала прошлого сезона. Матч второго тура РПЛ против «Балтики» (0:3) красно-белые заканчивали вдевятером – после удалений Антона Заболотного и Маркиньоса.
«Спартак» превзошел по этому показателю «Факел» и «Динамо» Махачкала, которые с начала прошлого сезона заработали по семь удалений.
Кроме того, в минувшем сезоне команда Деяна Станковича стала лидером по количеству красных в матчах Фонбет Кубка России. Красно-белые удалялись три раза.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
