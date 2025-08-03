«Мы у них выиграть, #####, должны, а вы, ######, как будто на ничью играть вышли». Дзюба – игрокам «Акрона» в перерыве матча со «Спартаком»

Артем Дзюба выразил недовольство игрой футболистов «Акрона» против «Спартака».

Матч 3-го тура Мир РПЛ проходит на «Самара-Арене».

Форвард матом наорал на одноклубников, когда команды уходили в подтрибунное помещение. Счет после первых 45 минут – 0:0.

«Мы у них выиграть, #####, должны, а вы, ######, как будто на ничью с ними играть вышли», – приводит слова Дзюбы телеграм-канал «РБ Спорт».