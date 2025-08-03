Ловчев о двух желтых Хлусевича за минуту: «Это тупые футболисты, я люблю умных! Обижайтесь, не обижайтесь – человек только получил карточку. Ты можешь завестись, но голова-то работает у тебя?»

Евгений Ловчев раскритиковал умственные способности Даниила Хлусевича.

Защитник «Спартака» был удален в матче с «Акроном » (0:0, второй тайм) в 3-м туре Мир РПЛ . Футболист получил две желтые карточки в течение минуты.

– Если ты получил желтую, как ты должен доигрывать тайм?

– Ну как... Вот теперь это должно быть так: кто получил – сразу менять надо. Потому что он бездумный и сейчас вторую получит.

Я люблю умных футболистов, это – тупые футболисты! Когда вот так сразу, за две минуты, получают... По-другому не могу сказать.

Обижайтесь, не обижайтесь – человек только получил карточку. Ты можешь завестись, что хочешь, но голова-то работает у тебя? – сказал экс-защитник «Спартака » в эфире «Матч Премьер».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.