Ловчев о двух желтых Хлусевича за минуту: «Это тупые футболисты, я люблю умных! Обижайтесь, не обижайтесь – человек только получил карточку. Ты можешь завестись, но голова-то работает у тебя?»
Евгений Ловчев раскритиковал умственные способности Даниила Хлусевича.
Защитник «Спартака» был удален в матче с «Акроном» (0:0, второй тайм) в 3-м туре Мир РПЛ. Футболист получил две желтые карточки в течение минуты.
– Если ты получил желтую, как ты должен доигрывать тайм?
– Ну как... Вот теперь это должно быть так: кто получил – сразу менять надо. Потому что он бездумный и сейчас вторую получит.
Я люблю умных футболистов, это – тупые футболисты! Когда вот так сразу, за две минуты, получают... По-другому не могу сказать.
Обижайтесь, не обижайтесь – человек только получил карточку. Ты можешь завестись, что хочешь, но голова-то работает у тебя? – сказал экс-защитник «Спартака» в эфире «Матч Премьер».
