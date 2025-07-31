Терехов о покупке Садыговым акций «Серик Беледиеспор»: «Даже не удивление, а ступор. Он заплатил около 350 млн рублей, этого хватило бы, чтобы рассчитаться с долгами «Химок». Грустно»
Сергей Терехов высказался о покупке Туфаном Садыговым акций турецкого клуба.
Сообщалось, что экс-инвестор «Химок» стал совладельцем «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона Турции.
«То, что Садыгов купил турецкий клуб, – это даже не удивление, а введение в ступор и непонимание, почему так происходит.
Насколько я понял, он купил его за сумму около 350 миллионов рублей. Я разговаривал с ребятами, и мы пришли к выводу, что этого хватило бы, чтобы рассчитаться с долгами.
У меня нет ответа, почему так. Когда видишь все эти новости, становится грустно от всего, что происходит», – заявил бывший защитник «Химок».
Терехов о банкротстве «Химок»: «Вызывает недоумение, почему люди радуются – игроки, более 50 сотрудников остались без работы, денег. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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