Сотрудники «Химок» обратились к Дегтяреву, Дюкову и Алаеву на фоне долгов: «Вам не кажется, что дырявый контроль открывает безответственным инвесторам легкий путь в футбол?»

Сотрудники «Химок» обратились к Дегтяреву, Дюкову и Алаеву в открытом письме.

Ранее стало известно, что работники подмосковного клуба написали открытое письмо в адрес министра спорта Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и президента РПЛ Александра Алаева с просьбой помочь с получением долгов по зарплате после приостановки деятельности «Химок».

В случае отсутствия реакции авторы письма готовы обратиться в правоохранительные органы, а также в ФИФА, УЕФА, турецкую федерацию футбола и турецкие СМИ, поскольку бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову приписывают финансирование клуба «Серик Беледиеспор». Всего письмо подписали 47 человек.

«Обращаемся к вам, Михаил Владимирович, Александр Валерьевич и Александр Александрович. К людям, облеченным властью. И не только футбольной.

Уважаемый министр спорта!

Почему во вверенной вам отрасли законы освобождают владельца клуба от обязательств перед сотрудниками? Мы не просим чужого, но мы вправе получить свое, честно заработанное, закрепленное всеми документами. Вам не кажется, что если клубы высшей футбольной лиги с такой легкостью избавляются от долгов, с устройством нашего спорта что-то не так?!

Уважаемый президент РФС!

В чем суть ежегодного лицензирования клубов, если участники футбольного процесса остаются незащищенными в правовом и финансовом плане? Проблемам «Химок» не один год, это было известно многим и обсуждалось в СМИ.

А орган, выдавший клубу лицензию на сезон-2024/25, оказался не в курсе. Ускользнули от него и долги «Химок» перед множеством людей и организаций. Каково тогда качество этой процедуры?

Между тем у «Химок» был предшественник, известный РФС, – ФК «Олимп-Долгопрудный». Клуб, финансируемый тем же бизнесменом, в 2022 году прекратил существование по той же схеме: с невыдачей лицензии, с непогашенными долгами. Почему это осталось вне поля зрения комиссии по лицензированию? Прояви она профессионализм, повторения дикой ситуации можно было избежать. Вам не кажется, что дырявый контроль открывает безответственным инвесторам слишком легкий путь в российский футбол?!

Уважаемый президент РПЛ!

В апреле Лиге очень хотелось, чтобы матч «Зенит» – «Химки» все-таки состоялся. Лига пошла на беспрецедентные меры, погасив часть долгов игрокам их же будущими деньгами. Вы были тогда на связи с «инвестором», как вы его называли.

Почему потом оказалось, что инвестор не имеет отношения к обязательствам клуба, и отвечать по ним некому? Зачем вы были на связи с человеком, который якобы ничего не решает? Все прекрасно понимают, кто на самом деле руководил «Химками». И в трудную для вас минуту вы использовали понятийную вертикаль. А нам оставили формальную.

Отметим, что «Химки » по итогам сезона так и не получили от РПЛ бонус за медиаактивность под предлогом заблокированных счетов клуба. Которые, однако, не помешали заплатить нашим игрокам, когда Лиге была нужна игра в Санкт-Петербурге. Разве технически это не одинаковые случаи с разным финалом? Медиапремия в два миллиона рублей – не бог весть какие деньги, но ими можно было погасить долг нескольким сотрудникам. Вам не кажется, что стоило все же не терять интерес к усопшим «Химкам», а честно проводить их в последний путь?!» – говорится в открытом письме сотрудников «Химок».