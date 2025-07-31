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Илья Садыгов не подписал открытое письмо сотрудников «Химок» Дегтяреву, Дюкову и Алаеву – как и многие другие российские игроки

Илья Садыгов не поддержал обращение сотрудников «Химок» к футбольным властям.

В минувшем сезоне подмосковный клуб из-за долгов перестал выплачивать зарплаты своим футболистам и работникам. В результате клуб не получил лицензию для участия в новом сезоне Мир РПЛ, а позднее объявил о приостановке деятельности.

Сотрудники «Химок» написали открытое письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова, президента РПЛ Александра Алаева и министра спорта Михаила Дегтярева с просьбой помочь с получением средств после приостановки клубом деятельности.

Всего письмо подписали 47 человек, но, как отмечает «РБ Спорт», среди них нет Ильи Садыгова, сына бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Также решила не присоединяться к обращению и «большая группа российских игроков, в прошлом году составлявшая основу команды».

Сотрудники «Химок» обратились к Дегтяреву, Дюкову и Алаеву на фоне долгов: «Вам не кажется, что дырявый контроль открывает безответственным инвесторам легкий путь в футбол?»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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