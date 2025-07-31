  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журова о Туфане Садыгове: «С учетом ситуации, в которой находится Россия, покупать акции в турецком клубе странно. К человеку возникают определенные вопросы. Осадок неприятный»
28

Журова о Туфане Садыгове: «С учетом ситуации, в которой находится Россия, покупать акции в турецком клубе странно. К человеку возникают определенные вопросы. Осадок неприятный»

Светлана Журова высказалась о покупке Туфаном Садыговым акций турецкого клуба.

Сообщалось, что экс-инвестор «Химок» стал совладельцем «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона Турции.

Сегодня также было опубликовано открытое письмо сотрудников подмосковного клуба, адресованное спортивным и футбольным властям России, в котором они просят помочь с выплатой задолженности по зарплате.

– У людей в любом случае есть контракты и трудовые обязательства, поэтому они имеют право подать иски в судебном порядке. Их работа в любом случае должна быть оплачена.

Вкладывать деньги в турецкий футбол, когда не до конца закрыт вопрос с выплатами сотрудникам «Химок», мне кажется странным. С учетом той ситуации, в которой сейчас находится Россия, покупать акции в турецком футбольном клубе тем более странно. Понятно, что коммерческие интересы других людей крайне сложно осуждать, но осадок неприятный.

Люди начнут говорить: «Не залезайте в чужой карман». Но с учетом ситуации, в которой сейчас находится страна, к человеку возникают определенные вопросы.

– Как считаете, удастся ли сотрудникам «Химок» в конечном счете получить свои деньги?

– Понятно, что сейчас предпринимаются попытки решить все мирным путем. Лучше все решить через медиаторские способности с помощью Министерства спорта и Российского футбольного союза. Все сейчас призывают к тому, чтобы все было решено в досудебном порядке, но тем не менее сотрудники могут обратиться в суд, – сказала депутат Государственной думы РФ.

Туфан Садыгов и тайна покупки «Серикспора». Что известно?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Туфан Садыгов
logoСерик Беледиеспор
logoСветлана Журова
logoМатч ТВ
Государственная дума
logoХимки
logoД2 Турция
Политика
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Садыгов не подписал открытое письмо сотрудников «Химок» Дегтяреву, Дюкову и Алаеву – как и многие другие российские игроки
2331 июля, 15:25
Сотрудники «Химок» обратились к Дегтяреву, Дюкову и Алаеву на фоне долгов: «Вам не кажется, что дырявый контроль открывает безответственным инвесторам легкий путь в футбол?»
5931 июля, 10:50
Сотрудники «Химок» написали открытое письмо о зарплатных долгах и готовы обратиться в ФИФА и УЕФА: «Информация о приобретении Садыговым «Серик Беледиеспор» стала шоком»
6931 июля, 09:52
Главные новости
Актер из «Слова пацана» Кемстач тренируется с Тимощуком для роли футболиста: «Хочу передать все эмоции, финты и удары, чтобы выглядело живо. Анатолий сам откликнулся, для меня он человек с большой буквы»
14 минуты назад
Аморим о целях «МЮ» на сезон: «Мы должны вернуться в Европу. У нас есть то, что нельзя купить – история, болельщики. Мы вернемся на свое место, если изменим культуру»
1118 минут назад
Ван Дейк о том, как в «Ливерпуле» переживают гибель Жоты: «Стараемся быть рядом с семьей Диогу и друг с другом. Важно чтить его наследие как можно дольше, ведь он этого заслуживает»
430 минут назад
Александр Мостовой про 11-метровый «Зенита»: «Это не пенальти. Круговой случайно попадает ногой – они оба бежали. Что еще делать? Он же не специально»
3339 минут назад
Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»
1242 минуты назад
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»
9852 минуты назад
Соболев выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» после матча с ЦСКА
6055 минут назадФото
Бруну про «МЮ»: «Нам нужна более высокая конкуренция – надеюсь, клуб сможет подписать еще 1-2 игроков. Мы выглядели лениво в матче с «Эвертоном»
11сегодня, 09:10
Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»
13сегодня, 08:58
Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»
38сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Кечинов: «В наше время в «Спартаке» почти каждый футболист был харизматичным – сейчас не хватает лидера, вожака. Не видим, как работает Станкович»
56 секунд назад
«Атлетико» нарастил продажи своей продукции на 30% после возвращения старой эмблемы. В июле клуб побил рекорд продаж в официальных магазинах
6 минут назад
Товарищеские матчи. «Барселона» в гостях у «Тэгу», «Ливерпуль» дважды сыграет с «Атлетиком», «Наполи» добился ничьей с «Казертаной»
2425 минут назад
Исак сегодня утром приехал на базу «Ньюкасла» единственным из игроков. Команда утром прилетела из Южной Кореи и получила выходной
27 минут назад
Гову про пост Чалеты-Цара об уходе из «Лиона»: «Не нужно этого цирка – написанные SMM-менеджерами сообщения должны прекратиться. Ты не вернешься в клуб, твои дети не будут носить эту футболку»
355 минут назад
Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
2сегодня, 09:04
Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»
сегодня, 08:40
Масалитин о Зобнине в «Спартаке»: «Может, Станковича уберут через пару туров, а он будет игроком старта. Сейчас гастарбайтеров могут сократить, тогда Роман нужен будет»
25сегодня, 08:29
Уоддл о Палмере: «Он стоил бы дороже Беллингема, если бы был доступен на рынке – более 100 млн фунтов, как и Ямаль. В мое время за игроков платили 1 млн»
10сегодня, 08:20
Тедеев об 1:1 со «Спартаком»: «Это и заслуга «Акрона». Деньги не играют в футбол»
14сегодня, 07:56