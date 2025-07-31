Журова о Туфане Садыгове: «С учетом ситуации, в которой находится Россия, покупать акции в турецком клубе странно. К человеку возникают определенные вопросы. Осадок неприятный»

Светлана Журова высказалась о покупке Туфаном Садыговым акций турецкого клуба.

Сообщалось , что экс-инвестор «Химок» стал совладельцем «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона Турции.

Сегодня также было опубликовано открытое письмо сотрудников подмосковного клуба, адресованное спортивным и футбольным властям России, в котором они просят помочь с выплатой задолженности по зарплате.

– У людей в любом случае есть контракты и трудовые обязательства, поэтому они имеют право подать иски в судебном порядке. Их работа в любом случае должна быть оплачена.

Вкладывать деньги в турецкий футбол, когда не до конца закрыт вопрос с выплатами сотрудникам «Химок», мне кажется странным. С учетом той ситуации, в которой сейчас находится Россия, покупать акции в турецком футбольном клубе тем более странно. Понятно, что коммерческие интересы других людей крайне сложно осуждать, но осадок неприятный.

Люди начнут говорить: «Не залезайте в чужой карман». Но с учетом ситуации, в которой сейчас находится страна, к человеку возникают определенные вопросы.

– Как считаете, удастся ли сотрудникам «Химок» в конечном счете получить свои деньги?

– Понятно, что сейчас предпринимаются попытки решить все мирным путем. Лучше все решить через медиаторские способности с помощью Министерства спорта и Российского футбольного союза. Все сейчас призывают к тому, чтобы все было решено в досудебном порядке, но тем не менее сотрудники могут обратиться в суд, – сказала депутат Государственной думы РФ.

Туфан Садыгов и тайна покупки «Серикспора». Что известно?