Терехов о банкротстве «Химок»: «Вызывает недоумение, почему люди радуются – игроки, более 50 сотрудников остались без работы, денег. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило»

Сергей Терехов опечален банкротством «Химок».

«Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ и не получившие лицензию на следующий сезон в связи с невыполнением финансовых критериев, 18 июня объявили о приостановке деятельности.

– Удивляет радостная реакция многих на банкротство клуба?

– Вызывает недоумение, почему люди радуются. Футболисты, более 50 сотрудников клуба потеряли работу. Остались без денег, без зарплат за шесть месяцев. Людям больше нравится злорадствовать.

На «Химки » не ходили болельщики. Отчасти эта проблема связана с Fan ID – фанаты бойкотировали игры с паспортом болельщика. Клуб, наверное, недостаточно работал с аудиторией, чтобы ходили на матчи.

Радость от исчезновения клуба на футбольной карте России мне вообще непонятна. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило, а не радоваться, что клуб исчез, – сказал бывший защитник «Химок» Терехов .

Почти 60 клубов умерли в России за 10 лет. Вспомним их все