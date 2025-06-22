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Терехов о банкротстве «Химок»: «Вызывает недоумение, почему люди радуются – игроки, более 50 сотрудников остались без работы, денег. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило»

Сергей Терехов опечален банкротством «Химок».

«Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ и не получившие лицензию на следующий сезон в связи с невыполнением финансовых критериев, 18 июня объявили о приостановке деятельности.

– Удивляет радостная реакция многих на банкротство клуба?

– Вызывает недоумение, почему люди радуются. Футболисты, более 50 сотрудников клуба потеряли работу. Остались без денег, без зарплат за шесть месяцев. Людям больше нравится злорадствовать.

На «Химки» не ходили болельщики. Отчасти эта проблема связана с Fan ID – фанаты бойкотировали игры с паспортом болельщика. Клуб, наверное, недостаточно работал с аудиторией, чтобы ходили на матчи.

Радость от исчезновения клуба на футбольной карте России мне вообще непонятна. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило, а не радоваться, что клуб исчез, – сказал бывший защитник «Химок» Терехов.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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