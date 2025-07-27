Лапочкин о пенальти «Зенита»: «Защитник «Рубина» неаккуратен в своей штрафной. Рука отставлена, мы видим движение. Уверен, что во всех играх такие пенальти будут назначаться»

Сергей Лапочкин считает пенальти в ворота «Рубина» назначенным по правилам.

На 7-й минуте мяч после заброса «Зенита» со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко, который в этот момент находился к мячу спиной и боролся за позицию с Максимом Глушенковым. Главный судья Алексей Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый. Андрей Мостовой ударом с точки открыл счет в матче.

«Кажется, что момент странный и необычный, и, наверное, никто не хочет такие пенальти. Но по факту сейчас есть трактовки. Рука отставлена, мы видим движение. Защитник неаккуратен в своей штрафной. Это пенальти.

Уверен, что во всех играх чемпионата такие пенальти будут назначаться. Единственный вопрос: почему судья сам его не назначил? Он находился в хорошей позиции, но ВАР помог исправить такой недочет Сухого», – сказал экс-арбитр.