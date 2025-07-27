Федотов о пенальти в пользу «Зенита»: «Назначен верно. Рука игрока «Рубина» отставлена в сторону, это неестественное положение. Сухой должен был сам это увидеть, ВАР исправил ошибку»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в матче «Рубин» – «Зенит».

Команды играют в Казани в матче 2-го тура Мир РПЛ. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 7-й минуте мяч после заброса «Зенита » со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко, который в этот момент находился к мячу спиной и боролся за позицию с Максимом Глушенковым . Главный судья встречи Алексей Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый . Андрей Мостовой ударом с точки открыл счет в матче.

«Здесь Сухому было некуда деваться, и вообще – он должен был и сам увидеть эту руку у игрока «Рубина ». Позиция у судьи была открытая. На видео он смотрел, где находился игрок, но даже если во время игры посчитал, что рука была за пределами штрафной – должен был назначить штрафной.

Что касается самой руки, то она отставлена в сторону, это неестественное положение во время бега. ВАР исправил ошибку, пенальти назначен верно», – сказал бывший арбитр РПЛ .