Аршавин о попадании мяча в локоть Грицаенко: «Рад, что «Зенит» забил, но я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти»
Андрей Аршавин не одобряет такие пенальти, как в игре «Рубин» – «Зенит».
На 7-й минуте мяч после заброса «Зенита» со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко, который в этот момент находился к мячу спиной и боролся за позицию с Максимом Глушенковым. Главный судья встречи Алексей Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый. Андрей Мостовой ударом с точки открыл счет в матче.
«Я рад, что «Зенит» заработал пенальти, пробил, забил. Это облегчило, мне кажется, игру.
Но в целом я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию в эфире «Матч Премьер».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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