Аршавин о попадании мяча в локоть Грицаенко: «Рад, что «Зенит» забил, но я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти»

Андрей Аршавин не одобряет такие пенальти, как в игре «Рубин» – «Зенит».

На 7-й минуте мяч после заброса «Зенита» со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко, который в этот момент находился к мячу спиной и боролся за позицию с Максимом Глушенковым. Главный судья встречи Алексей Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый. Андрей Мостовой ударом с точки открыл счет в матче.

«Я рад, что «Зенит» заработал пенальти, пробил, забил. Это облегчило, мне кажется, игру.

Но в целом я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти», – сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию в эфире «Матч Премьер».